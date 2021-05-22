Beşiktaş Esports mgx ile anlaştığını duyurdu!
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Beşiktaş Esports mgx ile anlaştığını duyurdu!

Beşiktaş Esports mgx ile anlaştığını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Beşiktaş Esports yeni orta koridor oyuncusunu duyurdu.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Beşiktaş Esports mgx ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden başarılı orta koridor oyuncusu ile anlaştığını taraftarlarına duyurdu. Beşiktaş Esports'un gelecek sezonki League of Legends Akademi ligindeki yeni orta koridor oyuncusu mgx oldu!

Organizasyon duyuru paylaşımını video ile yaptı, ayrıca  paylaşım açıklamasına ise şunları ekledi:

Karşınızda League of Legends Akademi takımımızın yeni orta koridor oyuncusu !

Paylaşımın yorumlarına göz attığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Gelen diğer yorumlar ise yeni transferlerle birlikte Akademi Ligi şampiyona olmak isteyen taraftarlara ait.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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