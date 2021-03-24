Beşiktaş Esports koç 'Craft1x' ile yollarını ayırdığını duyurdu!
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Beşiktaş Esports koç 'Craft1x' ile yollarını ayırdığını duyurdu!

24.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:37
Beşiktaş Esports koç 'Craft1x' ile yollarını ayırdığını duyurdu!

Beşiktaş Esports'tan ayrılık haberi

,LoL takım koçu Ali 'Craft1x' Aklan ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sezon başında kurulan kadroya bakıldığında taraftarlar mevsim finallerini garanti gibi görüyordu. Fakat sezon ortasında geçirilen iyi dönemin ardından takımın çöküşü playoff'lara girememelerine sebep oldu.

Ayrılık haberinden anlaşılacağı üzere başarısızlıkta koç Craft1x'in de payı bulunuyor. Beşiktaş Esports'un koç ekibi ve oyuncu konusunda her mevsim farklı isimlere yönelmesi taraftarların istediği istikrarı sağlayamıyor. İşte Craft1x'in :

Beşiktaş ile maalesef kötü bir sezonu geride bıraktık. Sezon bitimiyle beraber yönetimle konuştuk ve karşılıklı olarak yolları ayırmaya karar verdik. Bütün split boyu yönetim ve özellikle menajerimiz Mahmut Emin Öncel çok fazla destek oldu, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başarısızlıkla onların bir payının olmadığını düşünüyorum. Keşke daha fazlasını yapabilseydik fakat yeteneğimiz ve isteğimiz mevsim finallerine kalmaya yetmedi. Oyuncu arkadaşlarıma ve Beşiktaş camiasına diğer split başarılar diliyorum.

Koç Ali 'Craft1x' Aklan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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