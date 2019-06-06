Beşiktaş dernekleri şehitliği ziyaret etti

Beşiktaş dernekleri şehitliği ziyaret etti

- Genel görüntüler Dua okunması 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın son gününde şehitliği ziyaret eti.

- Genel görüntüler
Dua okunması
1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya İSTANBUL - 1903 Karakartallar Derneği üyeleri ve Beşiktaşlı taraftarlar bayramın son gününde şehitliği ziyaret eti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından katılanlara pilav dağıtıldı.

Kaynak: AA
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