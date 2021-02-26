Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da grev kararı alan 6. CHP'li belediye oldu! 15 Mart'ta başlayacaklar
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Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da grev kararı alan 6. CHP'li belediye oldu! 15 Mart'ta başlayacaklar

26.02.2021 09:22 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:28
Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da grev kararı alan 6. CHP'li belediye oldu! 15 Mart'ta başlayacaklar

İstanbul'da Bakırköy, Kadıköy, Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi'ndeki işçiler de maaşlarını yükseltmek için greve başladı. İşçiler 15 Mart'ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.

CHP'li belediyelerden Bakırköy ve Kadıköy'de başlayan grev dalgasına Ataşehir, Kartal ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi işçileri de katıldı.

GREV, 15 MART'TA BAŞLAYACAK

İşçiler dün grev pankartını asmak için belediye binasının önünde toplandı. Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No'lu Şube'nin örgütlü olduğu Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamamasının ardından, 15 Mart'ta uygulanmak üzere belediye binasına grev kararını astı.

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da greve giden 6. CHP'li ilçe belediyesi oldu! 15 Mart'ta başlayacaklar

MALTEPE'DE İŞÇİLER GREVE DEVAM EDİYOR

Maltepe Belediyesi'nde ise işçilerin grevi devam ediyor. DİSK/Genel İş Sendikası'na bağlı bin 500 işçi, haklarını alana kadar greve devam edeceklerini söyledi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını, belediyenin haklarını vermesini talep ettiklerini belirten işçiler, Kadıköy Belediyesi işçilerine verilen ücretin aynısını istediklerini vurguladı. İlçeden gelen görüntülerde ise Maltepe sokaklarında çöp yığınların görülüyor.

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da greve giden 6. CHP'li ilçe belediyesi oldu! 15 Mart'ta başlayacaklar
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