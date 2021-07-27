Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan ve Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman gibi oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezona hazırlıklar kapsamında bir dizi hazırlık maçı oynayacak olan Kartal, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ederken, Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman gibi yeni isimleri sahaya iniyor. Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak olan Siyah-Beyazlıların, oynayacağı maç internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Beşiktaş ile Başakşehir maçı hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki hazırlık maçı saat 19:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Maçın TV üzerinden yayınlanmayacak, Youtube üzerinden yayınlanıp, yayınlanmayacağı ise maç saatinde belli olacak.
İSPANYA KAMPI İPTAL OLDU!
Beşiktaş'ın daha önce planlanan ve 24 Temmuz ile 4 Ağustos arasında yapılması planlanan İspanya kampı ise Covid 19 vaka sayılarının artış göstermesinden dolayı iptal edildi.