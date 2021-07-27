Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan ve Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman gibi oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezona hazırlıklar kapsamında bir dizi hazırlık maçı oynayacak olan Kartal, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?