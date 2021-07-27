Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan ve Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman gibi oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezona hazırlıklar kapsamında bir dizi hazırlık maçı oynayacak olan Kartal, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ederken, Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman gibi yeni isimleri sahaya iniyor. Başakşehir ile hazırlık maçı yapacak olan Siyah-Beyazlıların, oynayacağı maç internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Beşiktaş ile Başakşehir maçı hakkındaki detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki hazırlık maçı saat 19:00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Maçın TV üzerinden yayınlanmayacak, Youtube üzerinden yayınlanıp, yayınlanmayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İSPANYA KAMPI İPTAL OLDU!

Beşiktaş'ın daha önce planlanan ve 24 Temmuz ile 4 Ağustos arasında yapılması planlanan İspanya kampı ise Covid 19 vaka sayılarının artış göstermesinden dolayı iptal edildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Reynmen Ece Erken Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Hakan Reçber Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:47:08. #1.16#

title