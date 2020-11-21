Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu ne? Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu ne? Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 9. haftasında ligin iki zorlu ekibi karşı karşıya geliyor. Maçta ikinci yarı da oynandı ve Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile Beşiktaş kazandı.