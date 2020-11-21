Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu ne? Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
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Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu ne? Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

21.11.2020 20:58 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:03
Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu ne? Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu ne? Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 9. haftasında ligin iki zorlu ekibi karşı karşıya geliyor. Maçta ikinci yarı da oynandı ve Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile Beşiktaş kazandı.

Süper Lig'in 9. haftasında ligin iki zorlu ekibi karşı karşıya geliyor. Maçta ikinci yarı da oynandı ve Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile Beşiktaş kazandı. Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu ne? Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş-Başakşehir maçı 3-2 Beşiktaş yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Demba Ba'nın ara pasında son çizgiye inen Mbombo, topu altıpas içine yolladı. Beşiktaş savunması son anda araya girdi ve Montero top kornere yolladı.

20. dakikada İrfan Can'ın havadan gönderdiği uzun topta ceza alanı içinde buluşan Demba Ba'nın meşin yuvarlağa tekte gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

43. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.

43. dakikada Necip'in uzun pasında Aboubakar, sol kanatta topla buluştu. Ceza alanı içine kadar giren Aboubakar'ın kaleye gönderdiği top önce kaleci Volkan'a çarptı ardından kale çizgisine paralel olarak kornere gitti.

44. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Atiba arka direkte topu tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

45+1. dakikada Mensah'ın ara pasında Atiba ceza alanı içinde topla buluştu. Atiba, penaltı noktası üzerinde bindirme yapan Larin'e pasını çıkardı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top filelere gitti. 2-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy

BEŞİKTAŞ İLK 11

Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar

YEDEKLER

Emre Bilgin, Erdoğan Kaya, Gökhan Töre, Kartal Kayra, Adem Ljajic, Atakan Üner, Güven Yalçın, N'Koudou

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

BAŞAKŞEHİR İLK 11

Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay Özcan, Edin Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

YEDEKLER

Ahmet Said, Ponck, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Chadli, Kerim Frei, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Giuliano, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Atiba (dk. 44), Larin (dk. 45+1) (Beşikaş)

Sarı Kartlar: Larin, Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş), Mbombo (Başakşehir)

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