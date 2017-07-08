Beşiktaş, Atınç Nukan'ı Yeniden Kiraladığını KAP'a Bildirdi
Beşiktaş, iki sezon önce Leipzig kulübüne sattığı ve geçen sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı eski oyuncusu Atınç Nukan'ı yeniden kiraladığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında Atınç Nukan'ı yeniden kiraladı. Siyah beyazlıların, 5 milyon Euro'ya Leipzig kulübüne sattığı ve geçen yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Atınç Nukan'ı yeniden kiraladı.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan transfer açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
200 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ
"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.
Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla"