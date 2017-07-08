Beşiktaş, Atınç Nukan'ı Yeniden Kiraladığını KAP'a Bildirdi

Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında Atınç Nukan'ı yeniden kiraladı. Siyah beyazlıların, 5 milyon Euro'ya Leipzig kulübüne sattığı ve geçen yıl kiralık olarak kadrosuna kattığı Atınç Nukan'ı yeniden kiraladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan transfer açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

200 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ

"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.

Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"