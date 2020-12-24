Beşiktaş- Ankaragücü maçı canlı izle! Beşiktaş- Ankaragücü gol ve maç özeti! Beşiktaş- Ankaragücü maçı kaç kaç?

Beşiktaş- Ankaragücü maçı canlı izle! Beşiktaş- Ankaragücü gol ve maç özeti! Beşiktaş- Ankaragücü maçı kaç kaç? Maçın dakika dakika detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Erzurum maçının ardından bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan siyah beyazlılar, lider ile puan farkını 2'ye indirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu mücadele hakem Halis Özkahya'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Ankaragücü Emre Güral ile geldi. Beşiktaş savunmasının pas hatasında Emre Güral ceza sahasının dışından şutunu direkt kaleye gönderdi ancak top auta çıktı.

Dakika 10: Ankaragücü'nde savunma arkasına atılan uzun topta Lobzhanidze kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak top ayağından aştı ve auta çıktı.

Dakika 23: Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ortasında topla buluşan Larin kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi ancak öncesinde faul düdüğü çaldı. Larin'in attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal oldu.

Dakika 29: Beşiktaş etkili geldi. Ghezzal'in sağ çizgiden ortası savunmadan döndü. Devam eden atakta top auta çıktı.

Dakika 37: Beşiktaş kısa paslarla geldi. Welinton'ın sağdan yaptığı ortada Larin topla buluştu ancak savunma ayak koydu.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 52: Beşiktaş'ta Welinton'ın sağdan ortasına Mensah kafa vuruşuyla çıktı. Ancak onun vuruşu kaleci Ricardo'da kaldı.

Dakika 61: Beşiktaş, Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş sağ kanattan Ghezzal ile frikik kullandı. Ghezzal'ın ortasına kafayla yükselen Vida topu ağlarla buluşturdu.

Dakika 77: Beşiktaş ceza sahasının solundan N'koudou ile içeri girmek istedi ancak Ankaragücü savunması izin vermedi, top N'kouduo'dan auta çıktı.

Dakika 90+6: Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.