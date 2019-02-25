Beşiktaş, 3 Bin 82 Gün Sonra Derbide Penaltı Kazandı

Beşiktaş, Fenerbahçeye karşı 3 bin 82 gün sonra penaltı kazanarak 9 yıl sonra bu hasretine son verdi. Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar 3 bin 82 gün sonra penaltı kazandı. Müsabakanın 18. dakikasında Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle 2-0 öne geçen Beşiktaş, son olarak 19 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Guti'nin penaltı, golüyle berabere kalmıştı, Fenerbahçe karşısında son penaltı golünü atan Guti şu anda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevini yapıyor.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA