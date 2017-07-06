Beşiktaş, 15. Şampiyonluğunu Görkemli Bir Baloyla Kutladı
Beşiktaş, yönetim kurulu, oyuncusu, teknik ekibi ve davetlileriyle birlikte, 15. şampiyonluğunu görkemli bir baloyla kutladı.
Geçtiğimiz sezonu ezeli rakiplerinin önünde bitirerek 15. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, ramazan dolayısıyla yapmadığı şampiyonluk balosunu gerçekleştirdi.
HERKES ORADA
Futbolcu ve ailelerinin yanı sıra, teknik ekibin, yönetimin ve özel davetlilerin de katıldığı müthiş baloda birbirinden güzel anlar ortaya çıktı.
İşte o anların bazıları;