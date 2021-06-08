BERTO ile Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği, iş birliği protokolü imzaladı

Bergama Ticaret Odası (BERTO) ile Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği arasında afet, acil durum ve ilk yardım protokolü imzalandı.

Bergama Ticaret Odası (BERTO) ile Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği arasında afet, acil durum ve ilk yardım protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, bir dizi eğitim çalışması yapılacağı kaydedildi.

Oda Başkanı Fikret Ürper ve Genel Sekreter Gülay Koç'un da katıldığı imza töreninde, protokole Dernek Başkanı Ajlan Alpay ile BERTO Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Erdoğan imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin