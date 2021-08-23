Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
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Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Cesur açıklamalarıyla her daim gündem olan Berrak Tüzünataç, katıldığı bir YouTube programında "Porno izler misin?" sorusuna "Ben gerçekten porno sevmiyorum ben erotik film seviyorum" cevabını vererek herkesi şaşkına çevirdi.

Şimdilerde tatil paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü model Berrak Tüzünataç, YouTube'da yayınlanan Bi Bilsem programına konuk oldu. Dobralığıyla tanınan Tüzünataç, cinsel içerikli filmlerle alakalı bir soruya tüm samimiyetiyle cevap verdi.

"EROTİK FİLM DAHA CAZİP GELİYOR"

Her soruya açıklıkla cevap veren Tüzünataç, "Porno izler misin?" sorusuna ise "Ben gerçekten porno sevmiyorum ben erotik film seviyorum. Oradaki o performans gerçekçi gelmiyor bana yabancılaşıyorum. Erotik film daha cazip geliyor" cevabını verdi.

Özel hayatıyla ilgili sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren Tüzünataç, "Yasaklı yerde cinsel ilişkiye girdin mi?" sorusu karşısında da ünlü olduğu için bu isteğinin önüne geçmek zorunda kaldığını söyledi.

Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Kumsalda bikinisiyle eğlenen Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
Kumsalda bikinisiyle eğlenen Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
MEHMET VAHİDUDDİN KARAOĞLU : Ne anladık?Ne anlamadık? Varmi? Yokmi?
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Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap - Haberler Magazin
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