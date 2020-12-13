Berrak Tüzünataç, sosyal medyada üstü çıplak ve boyalı pozlarını paylaştı
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Berrak Tüzünataç, sosyal medyada üstü çıplak ve boyalı pozlarını paylaştı

13.12.2020 23:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:45
Berrak Tüzünataç, sosyal medyada üstü çıplak ve boyalı pozlarını paylaştı

Sosyal medya hesabından üstünün çıplak ve boyalı olduğu pozları paylaşan ünlü model Berrak Tüzünataç, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Paylaşımının sanatsal bir çalışma olduğunu söyleyen Tüzünataç, uzunca bir açıklama yazdı.

Ünlü model Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden vücudunun boyandığı fotoğrafları paylaştı.

Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı pozlar kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Tüzünataç, pozların herhangi bir iş için çekilmediğini tamamıyla sanatsal çalışma olduğunu söyledi.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Berrak Tüzünataç, paylaştığı karelerin altına, "Farklı yaratıcılık ve sanat dallarına odaklanan üç kadın sanatçı olarak; bizim için çok önemli olan bir şeyi tezahür ettirmek ve ifade etmek için iş birliği yaptık. Yani, her birimiz en iyi olduğumuz şeyi yaptık. Bu, herhangi bir marka veya dergi tarafından sipariş edilen bir "iş" değil. Gerçekten önemli olan şeyleri yaratmak ve tezahür ettirmek için tüm potansiyelimizi kullanan biziz. Bizi izlemeye devam edin" notunu düştü.

İşte Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı o kareler;

Berrak Tüzünataç, sosyal medyada üstü çıplak ve boyalı pozlarını paylaştı
Berrak Tüzünataç, sosyal medyada üstü çıplak ve boyalı pozlarını paylaştı
Berrak Tüzünataç, sosyal medyada üstü çıplak ve boyalı pozlarını paylaştı
Berrak Tüzünataç, sosyal medyada üstü çıplak ve boyalı pozlarını paylaştı

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