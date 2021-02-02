Berrak Tüzünataç sevgilisinden ayrıldı
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Berrak Tüzünataç sevgilisinden ayrıldı

02.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:51
Berrak Tüzünataç sevgilisinden ayrıldı

Oyuncu Berrak Tüzünataç (37), kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç (35) ile ilişkisini noktaladı. İşte ilişkinin bitme nedeni...

Takvim'de yer alan habere göre; 37 yaşındaki oyuncu, geride kalan 19 yıla sayısız ilişki sığdırdı. Ancak hiçbir birlikteliğinin sonu mutlu bitmedi.

YAZ AŞKI SONA ERDİ

Yaz başından beri senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile birlikte olan Berrak Tüzünataç, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle yollarını ayırmaya karar verdi.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTILAR

Tüzünataç, Yörenç'i Instagram'dan takibi bıraktı. Magazin basınıyla yıldızı barışmasa da aşklarıyla manşetlerden düşmeyen oyuncunun, ayrılık sebebinin kıskançlık olduğu konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin

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