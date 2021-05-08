Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu ayrılığının perde arkası
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Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu ayrılığının perde arkası

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu ayrılığının perde arkası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkisi yalnızca 2 ay sürdü. İkilinin ayrılık gerekçesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz ay yakın dostları Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisinden çıkarken kameralara yakalanmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun "Beraberliğimiz çok güzel gidiyor" diyerek tarif ettiği aşkı yalnızca 2 ay sürdü. İkilinin ayrılık nedeni belli oldu.

KAVGA ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Magazin Hattı'nın haberine göre; ilişkilerinde fikir ayrılığı yaşayan ikilinin sık sık kavga ettikleri ve Uraz Kaygılaroğlu'nun da ilişkiyi sonlandırmak istediği ifade edildi.

ARKADAŞLARIYLA BODRUM'A GİTTİ

İkilinin arasında bağlar geçtiğimiz hafta tamamen koptu. Berrak Tüzünataç ayrılık sonrası Bodrum'daki bir detoks merkezine gitti ve orada aralarında Alican Yücesoy ve Ece Sükan'ın da olduğu arkadaş grubuyla birlikte tatil yapmaya başladı.

KIZINA VAKİT AYIRMAYA BAŞLADI

Uraz Kaygılaroğlu ise, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimler öncesi kızı Ada'ya vakit ayırmayı tercih etti.

Kaynak: Snob Magazin

Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni..
Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç aşkı bitti! İşte ayrılığın nedeni..
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