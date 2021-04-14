Bernard Madoff kimdir? Bernie Madoff hayatı ve biyografisi
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Bernard Madoff kimdir? Bernie Madoff hayatı ve biyografisi

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Bernard Madoff kimdir? Bernie Madoff hayatı ve biyografisi

Birçok bankayı 50 milyar dolardan fazla dolandıran ve tarihin en büyük "saadet zinciri" dolandırıcılığını gerçekleştirdiği bildirilen eski yatırım danışmanı Bernie Madoff, 82 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Bernard Madoff kimdir? Bernie Madoff hayatı ve biyografisi

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BERNİE MADOFF KİMDİR?

Bernard Lawrence "Bernie" Madoff (29 Nisan 1938, Queens, New York), dolandırıcı ve eski bir borsacı, yatırım danışmanı, ve finansör olan mahkûm bir Amerikalı. NASDAQ borsasının eski icra Yönetim Kurulu Başkanı ve ABD tarihinin en büyük mali dolandırıcısı olarak kabul edilir. Madoff, 1960 yılında Wall Street firması Bernard L. Madoff Investment Securities LLC yi kurdu ve 11 Aralık 2008 tarihinde tutuklanmasına kadar başkanlığını yaptı. Firma, Wall Street'te en iyi piyasa yapıcı işlerden biriydi.

Bernard Madoff'un kardeşi Peter 10 yıl hapis cezasına mahkûm edildi ve oğlu Mark, babasının tutuklanmasından iki yıl sonra kendisini asarak intihar etti. Diğer oğlu Andrew, 3 Eylül 2014'te lenfoma nedeniyle öldü.

10 Aralık 2008 tarihinde, Madoff'un oğulları babalarını firmasının varlık yönetim biriminin büyük bir Ponzi oyunu olduğunu itiraf etmişler ve "büyük bir yalan" olduğunu yetkililere anlattılar. Madoff, ertesi gün, FBI ajanları tarafından tutuklandı[1] ve menkul dolandırıcılık suçuyla suçlandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu önceden Madoff'un iş uygulamalarında soruşturma yapmış, ancak büyük bir dolandırıcılık ortaya çıkaramamıştı.

12 Mart 2009 tarihinde, Madoff, 11 federal suçu kabul etti ve milyarlarca dolarlık yatırım yapan binlerce kişinin dolandırıldığını itiraf etti. Madoff, 1990'ların başında Ponzi oyununun başladığını söyledi. Ancak, federal araştırmacılar dolandırıcılığın 1970'lerde başladığını inandıklarını öne sürdüler. Mahkeme tarafından atanan yediemin, yatırımcıların gerçek kayıplarının 18 milyar dolar olduğunu tahmin ettiğini bildirdi. 29 Haziran 2009 tarihinde, Madoff maksimum 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarihin en büyük "saadet zinciri" dolandırıcılığını gerçekleştirdiği bildirilen eski yatırım danışmanı Bernie Madoff,14 Nisan 2021'de 82 yaşında hayatını kaybetti.

Ponzi Oyunu

Washington Post'un internet sitesindeki habere göre, finansal uzmanlar, biri 1999 yılının başında Madoff'un Ponzi Oyunu yönettiği suçlamasıyla SEC'e yazılan bir mektup olmak üzere, son 10 yılda Madoff'un faaliyetleri hakkında sık sık kaygılarını dile getirdi, ancak SEC, geçen haftaya kadar Madoff'un yatırımlarına ilişkin rutin bir inceleme bile yapmadı.

Ayrıca Madoff'un yönettiği fon yıllık yaklaşık yüzde 10 faiz verirken, SEC'in sorunları daha erken tespit edememesi eleştirilere yol açıyor.

GLC fonu yöneticisi Steven Bell, ''açıkçası insanlar SEC'e kaygılarını iletmişler, onları uyarmışlar. Bu şöyle bir durum; birisi 'kapı komşum hırsız, gidin ve kontrol edin' diyor ve onlar açıkça hiçbirşey yapmıyor'' dedi.

Londra merkezli yatırım şirketi Alchemy Partners'dan Jon Moulton da, ''1999 yılı başında bir kişi SEC'e, 'Madoff Securities, dünyanın en büyük Ponzi dolandırıcısı'' diye yazıyor, SEC dikkat çekecek derecede gözetlemeden kaçınıyor'' diye konuştu. Moulton, Madoff'un, SEC'e iki yıl önce kaydını yaptırdığını, ancak SEC görevlilerinin Madoff'un şirketlerini hiçbir zaman ziyaret etmediğini de ifade etti.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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