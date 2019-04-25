Berna Tan Kına Şarkısıyla Statları İnletiyor

Son olarak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Saraçoğlu'nda çalan Kına'ya taraftarların büyük ilgisi devam ediyor.

ALYANS ŞARKISI İLE YENİ BİR HEYECAN DUYUYOR

Türkiye'nin tüm statlarında maç sonlarının vazgeçilmezi olan Berna Tan'ın Kına şarkısı ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Yaptığı çıkış sonrası arka arkaya verdiği konserlerle adından söz ettiren güzel şarkıcı, yeni teklisi 'Alyans' ile yeni bir heyecan yaşıyor.

80 MİLYON TIKLANMAYA ULAŞTI

Kına ile uzun ve güzel bir süreçten geçtiğini aktaran Berna Tan'ın şarkısı YouTube'da da 80 milyon tıklanma sayısına ulaşarak hatırı sayılır bir başarı yakaladı. Kına'nın 80 milyonluk Türkiye nüfusu kadar tıklanması hoş bir tesadüfe sebep oldu.

"KINAYI BEN BİR KEZ YAKTIM"

Taraftarların şarkısına gösterdiği ilgiden son derece memnun olduğunu belirten Berna Tan, "Bir şarkıyı şarkı yapan aynı zamanda yorumcusudur. Bazen bir kıyafeti kime giydirirseniz giydirin uymaz. Çünkü en çok yakışanı vardır. 2012 yılında bir başkası tarafından okunan bu şarkı, bana sıfır şarkı diye satıldı. Şükürler olsun yorumumla 80 milyona ulaştık ve tüm Türkiye'de slogan haline geldi. Stadyumlar, sokaklar, kına gecelerinde insanlar 'Kına'ya hep bir ağızdan eşlik etti" dedi.

Kına'nın patlamasının ardından bazılarının nemalanmaya çalıştığını belirten Tan, "Bu kadın şarkısını, bir erkeğe okuttular, ama bunlar beyhude çabalar oldu. Ben kınayı çoktan yaktım, şimdi onlar kınayı istedikleri yere yakabilir!"