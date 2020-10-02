Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
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Berna Laçin'den "Her vaka hasta değildir" diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?

02.10.2020 14:12 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:32

Tiyatro sanatçısı Berna Laçin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka ve hasta arasındaki ayrımı anlattığı açıklamasını hamilelik sorusuyla eleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgının seyrine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Günlük verilen, daha doğrusu hasta sayısı sadece hastaneye yatan hasta sayısı değildir. Hasta olarak semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"GEBELİK TESTİ POZİTİF OLAN HAMİLE SAYILACAK MI?"

Koca'nın bu açıklamasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Berna Laçin, "Mide bulantısı, baş dönmesi olmayan ama gebelik testi pozitif olanlar hamile sayılacak mı?" sorusunu sordu.

Berna Laçin'den 'Her vaka hasta değildir' diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
Berna Laçin'den 'Her vaka hasta değildir' diyen Fahrettin Koca'ya tepki: Gebelik testi pozitif olan hamile sayılacak mı?
Haber Yorumları (7)
SMMM: BERNA ARTIK Bİ KES YA.
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HAYA: Çok komik Öğretmenlerin öğrencilerine verdikleri artıları nasıl değerlendirelim.
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SERDAR: MESELE TÜRKİYEYİ DÜŞMANLARA KARŞI NASIL KOZ VERİRİZ MESELESİ. SANKİ BÜTÜN DÜNYADA RAKAMLAR DOĞRU BİZDE YANLIŞ (İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR)
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