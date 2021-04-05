Berna Laçin'den Alişan'a sert yanıt!

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in basın çalışanı olarak Covid-19 aşısı olması tartışılmaya devam ediyor. Şarkıcı Alişan'ın, "Anneniz size ne zaman gazeteci oldunuz diye sordu mu Berna hanım?" çıkışına ünlü oyuncudan yanıt geldi

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in basın çalışanı olarak Covid-19 aşısı olması tartışılmaya devam ediyor. Şarkıcı Alişan'ın, "Anneniz size ne zaman gazeteci oldunuz diye sordu mu Berna hanım?" çıkışına ünlü oyuncudan yanıt geldi

Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti: "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu?' diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."

BERNA LAÇİN'DE ALİŞAN'A OLAY GÖNDERME

Alişan'ın tepkisine sessiz kalmayan Laçin ise "Benimle yatıp kalkıyor. Çok tontiş. Annem sormadı çünkü okur yazar, gazete okur, benim de yıllardır tüm köşe yazılarımı okur. Ben gazete çalışanı olarak 10 yılı doldurduktan sonra resmi olarak Devlet verdi yani sizin çevrelerde olduğu gibi gaydırı gubbak durum yok" deyip ekledi: "Arkadaşlar 212'liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı!"

BASIN KANUNU NEDİR?

212 sayılı basın iş yasası; Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır. Berna Laçin uzun süre Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin