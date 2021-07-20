Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler kaç yaşında, nereli? Berna Keklikler biyografisi!

Survivor yarışmasında yarışan Berna Keklikler'in hayatı merak ediliyor. Peki, Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler kaç yaşında, nereli? Berna Keklikler mesleği nedir? Berna Keklikler hayatı ve biyografisi nedir?

Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı. Survivor yarışmasında yarışan Berna Keklikler'in hayatı merak ediliyor. Peki, Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler kaç yaşında, nereli? Berna Keklikler mesleği nedir? Berna Keklikler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

25 Şubat 1989 Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı.

Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Keklikler, oyunculuk ve modellik de yapıyor.

Survivor 2017'de Gönüllüler takımının en dikkat çeken yarışmacılarından.

Balık burcu olan Berna Keklikler 1,76 boyunda 61 kilo.