Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler hayatı ve biyografisi! Berna Keklikler kaç yaşında, nereli?
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Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler hayatı ve biyografisi! Berna Keklikler kaç yaşında, nereli?

Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler hayatı ve biyografisi! Berna Keklikler kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Berna Keklikler, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Berna Keklikler hakkında merak edilenler. Berna Keklikler hayatı ve biyografisi. Berna Keklikler kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Berna Keklikler merak konusu oldu. İşte Berna Keklikler hakkında merak edilen Berna Keklikler kimdir, Berna Keklikler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Şubat 1989

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: Gelsenkirchen, Almanya

25 Şubat 1989 Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Keklikler, oyunculuk ve modellik de yapıyor.

Survivor 2017'de Gönüllüler takımının en dikkat çeken yarışmacılarından.

Balık burcu olan Berna Keklikler 1,76 boyunda 61 kilo.

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Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler hayatı ve biyografisi! Berna Keklikler kaç yaşında, nereli? - Haberler
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