Berna Berkman Medusa oldu
Ünlü model Berna Berkman, Halloween Partisi için Medusa'yı canlandırmayı tercih etti ve beğeni topladı. Berkman'ın sıra dışı tarzı dillerden düşmüyor. İşte haberin detayları...
Ünlü model Berna Berkman, Halloween Partisi için Medusa'yı canlandırmayı tercih etti. Lofficiel Rusya dergisinin ekim ayında kapak fotoğrafı seçilen Berkman'ın sıra dışı tarzı dillerden düşmüyor. Modelin, Audrey Hepburn'ü canlandırdığında zarafeti ve benzerliğiyle herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Şimdi de sosyal medya hesabında paylaştığı Medusa fotoğrafları çokça beğeni topladı ve Halloween'ın en çok konuşulan kostümü oldu. Medusa, Yunan Mitoloji'sinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavardır.
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