Berlinale'de Altın Ayı Ödülü sahibini buldu
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Berlinale'de Altın Ayı Ödülü sahibini buldu

05.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:51
Berlinale'de Altın Ayı Ödülü sahibini buldu

71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü Romanyalı yönetmen Radu Jude'nın "Bad Luck Banging or Loony Porn" filmi kazandı.

71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü Romanyalı yönetmen Radu Jude'nın "Bad Luck Banging or Loony Porn" filmi kazandı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Berlinale'nin çevrim içi olarak 1-5 Mart arasında gerçekleştirilen ilk bölümü sona erdi. 15 filmin yarıştığı festivalde ödül kazanan filmler internet üzerinden Berlinale sayfasından açıklandı.

Buna göre en iyi film kategorisinde "Altın Ayı" ödülü, Romanyalı yönetmen Radu Jude, "Bad Luck Banging or Loony Porn" adlı filme verildi.

Berlinale'de Jüri Büyük Ödülü'nü Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi'nin "Wheel of Fortune and Fantasy" filmi alırken, en iyi yönetmen dalında "Gümüş Ayı" ödülüne "Natural Light" filmiyle Macar yönetmen Denes Nagy layık görüldü.

En İyi Başrol Oyuncu dalında "Gümüş Ayı" ödülü "Ich bin dein Mensch" filmindeki rolüyle Alman oyuncu Maren Eggert'e, En İyi Yardımcı Oyuncu dalında "Gümüş Ayı" ödülü de "Rengeteg-mindenhol latlak" filminde gösterdiği performansla Macar aktris Lilla Kizlinger'e verildi.

En İyi Senaryo dalında "Gümüş Ayı" ödülünü "Introduction" filmiyle Güney Koreli Hong Sangsoo aldı.

71. Berlinale'nin ikinci bölümü ise 9-20 Haziran'da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve "Altın Ayı" ile "Gümüş Ayı" ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.

Jüri heyeti, daha önceki Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü kazanan filmlerin yönetmenlerinden oluştu.

71. Berlinale'de ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film (Altın Ayı): Radu Jude/ " Bad Luck Banging or Loony Porn"

Jüri Büyük Ödülü: Ryusuke Hamaguchi/ "Wheel of Fortune and Fantasy"

En İyi Yönetmen: Denes Nagy/ "Natural Light"

En iyi Başrol Oyuncu: Maren Eggert/ "Ich bin dein Mensch"

En İyi Yardımcı Oyuncu: Lilla Kizlinger/ "Rengeteg-mindenhol latlak"

En İyi Senaryo: Hong Sangsoo/ "Introdaction"

En İyi Sanatsal Performans: Yibran Asuad/ "Una pelicula de policias"

En İyi Kısa Film (Altın Ayı) : Nanu Tudor/ "My Uncle Tudor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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