Berlin Kaplanı oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı nerede, kaç yılında çekildi?
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Berlin Kaplanı oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı nerede, kaç yılında çekildi?

24.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:16
Berlin Kaplanı oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı nerede, kaç yılında çekildi?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini ise Eyvah Eyvah serisini de yöneten Hakan Algül' ün yaptığBerlin Kaplanı full izle! Berlin Kaplanı oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı nerede, kaç yılında çekildi?

Komedi türündeki Berlin Kaplanı 2011 tarihinde vizyona girmiş sinema filmidir. Berlin Kaplanı oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı nerede, kaç yılında çekildi?

BERLİN KAPLANI KONUSU NEDİR?

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Özlem Türkad — Pakize

Nihal Yalçın — Elvan

Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar

Tim Seyfi — Ahmet KK

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebaşı— Rüzgar

Bekir Çot — Konuk oyuncu

Yaman Tüzcet — Garson

Numan Acar — Hoca

Orhan Güner — Hacı

Selahattin Taşdöğen — Antrenör

Onur Buldu — Antrenör yardımcısı

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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