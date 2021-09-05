Berlin Işık Festivali, renkli görüntülere sahne oldu
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Berlin Işık Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

Berlin Işık Festivali, renkli görüntülere sahne oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan Berlin Işık Festivali bu yıl da büyük ilgi gördü.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan Berlin Işık Festivali bu yıl da büyük ilgi gördü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında kentteki kamu binaları, garlar, terminaller, tarihi yapılar, üniversite binaları, köprüler, bakanlıklar, müzeler, oteller, saraylar ve katedrallerden oluşan yaklaşık 70 yapı, yüksek çözünürlüklü özel projektörler sayesinde sanatsal ve görsel illüstrasyonlarla renklendirildi. Berlin Katedrali, Televizyon Kulesi, Brandenburg Kapısı, Oberbaumbrücke Köprüsü, Devlet Opera Binası, Zafer Anıtı, St. Hedwig Katedrali de ışıklandırılan objeler arasında yer aldı.Farklı sanatçıların bir yıl boyunca dijital ortamda hazırladıkları illüstrasyonların müzik eşliğinde binaların dış cephelerine yansıtılması ile görsel bir şölen oluşturuldu.

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller'in himayesinde gerçekleştirilen festivalde, şirketler ve kuruluşlardan geleceğin imajlarını oluşturmaları bekleniyor. Sürdürülebilirlik, bilimsel keşif, dijitalleşme, e-hareketlilik, hümanizm, kültürel çeşitlilik gibi değerler ön plana çıkarılıyor.

Berlinliler ve şehri ziyaret eden turistler, 12 Eylül tarihine kadar her akşam saat 20.00 ve 00.00 arasında Berlin Işık Festivali'ni ziyaret edebilecek. Festivale kolay ulaşım sağlanması için şehir içinde özel otobüs seferleri düzenleniyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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