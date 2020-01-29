Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin gönüllü arıyor
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Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin gönüllü arıyor

Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin yolcu işe alacak

29.01.2020 08:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:01
Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin gönüllü arıyor

Bankodan uçak biletinizi almak, valizinizi kaydettirmek, güvenlik kontrolünden geçmek ve uçak kapısına kadar götürmek... Ama uçağa binmemek...


Bir havaalanında uçak yolculuğuna çıkmadan önce her yolcunun yapması gereken bu işlemleri test etmeleri için Almanya'nın şehrinde sene sonunda açılacak Havaalanı tamı tamına 20 bin gönüllü arıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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