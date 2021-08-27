Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
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Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler

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Ebru Timtik anmasına katılmak için mezarlığı giden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, kimlik kontrolü sırasında polislerle gerginlik yaşadı. Polislerle Berkin Elvan üzerinden tartışan anne Gülsüm Elvan'a bir polis, "Ben mi öldürdüm, öyleyse iyi yapmışım" sözleriyle yanıt verdi. Polisin bu sözlerine anne Elvan sert tepki gösterdi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatı Ebru Timtik'in anmasına Gezi Parkı olayları sırasında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da katıldı. Mezarlık girişinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerle tartışan anne Gülsüm Elvan'a yönelik polislerden biri tepki çeken bir ifade kullandı.

"ÖYLEYSE İYİ YAPMIŞIM"

Anne Elvan, kendilerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerle Berkin Elvan üzerinden gerginlik yaşadı. Tartışmada bir polis memuru Berkin Elvan'ı kastederek "Ben mi öldürdüm?" diye sordu. Elvan'dan "Evet" yanıtını alan polis, "Öyleyse iyi yapmışım" dedi. Polisin sözlerine Gülsüm Elvan'dan ve çevredekilerden tepki geldi.

Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
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