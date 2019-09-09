Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

09.09.2019 17:40
Berke Şahin ve bir şüpheli

Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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