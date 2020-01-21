Berkcan Güven kimdir? Youtuber Berkcan Güven kimdir? BEGE kimdir?

21.01.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:35

YouTube'da yayınladığı videolarla kısa sürede tanınan YouTuber Berkcan Güven magazin gündemini meşgul etmeye başladı. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Berkcan Güven merak edilirken Berkcan Güven kimdir ve Youtuber Berkcan Güven kimdir gibi sorular soruldu.

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

Berkcan Güven doğum tarihi: 30 Mayıs 1996 (23 yıl yaşında), İstanbul

Berkcan Güven tarzı ve mesleği: Vlog; Eğlence; Müzik

Berkcan Güven

Berkcan Güven ya da takma adıyla BEGE; Türk Influencer ve YouTube ünlüsüdür. Işık Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okumaktadır.

2014 yılından beri oyun, müzik ve eğlence içerikli videolar çekmektedir. 2017 yılında yayınladığı YouTube Benim İşim dissiyle ve daha sonra yayınladığı Yeniden ve Neresi? gibi parçalarıyla büyük beğeni topladı. Videolarında genellikle ailesini de göstermektedir. Yeniden şarkısının klibinde şarkıcı Aleyna Tilki'yi oynatmasıyla gündeme oturmuştur.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve oyuncu Burhan Güven'in oğludur.

Ben Fero ve Reynmen, Unlost, Efe Uygaç gibi ünlülerle ve yayıncılarla bir araya gelip anneannesi için bir bağış yayını açıp Darülaceze'ye 200.000 TL bağışlamıştır.

1 Kasım 2014'te kendi adıyla YouTube kanalını kurmuştur. Kasım 2019 itibarıyla kanalında 3.790.000 abone, 596.337.695 görüntüleme ve 205 videosu bulunmaktadır.