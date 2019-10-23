Berkay Şahin, şarkıcı Alya'nın sırtına dokunduğu için oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile tartıştı
Geçtiğimiz akşam Cansu Kurtçu'nun çıktığı mekana giden Berkay Şahin, aralarında husumet olan şarkıcı Alya'nın yanından geçerken sırtına dokundu. Berkay'ın hareketine sinirlenen Alya'nın sevgilisi Eren Hacısalihoğlu, sinirlerine hakim olamayınca Berkay ile tartıştı.
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz akşam meslektaşı Cansu Kurtçu'yu dinlemeye gitti. Aynı mekanda arasında sorun yaşadığı şarkıcı Alya ve sevgilisiyle karşılaşan Berkay, Alya'nın sırtına dokununca mekanda gerginlik çıktı.
BERKAY'IN İSTEKLERİNİ KABUL ETMEYİNCE GERGİNLİK YAŞANDI
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Berkay Şahin, yıldızı yeni parlayan şarkıcı Alya için albüm yapmak istedi. Berkay albümün yanı sıra Alya'nın kendi istediğini mekanlarda çıkmasını şart koştu. Alya ise bu teklifi kabul etmeyince ikili arasında gerginlik çıktı. Hatta Berkay, Alya'ya hakaret içeren mesajlar gönderdi.
"NE OLUYOR, SEVGİLİME NASIL DOKUNURSUN"
Önceki akşam Cansu Kurtçu'nun çıktığı alkollü mekanda karşılaşan Berkay Şahin ve Alya'nın oyuncu sevgilisi Eren Salihoğlu arasında gerginlik çıktı. Berkay'ın Alya'ya attığı mesajları okuyan Hacısalihoğlu, şarkıcının sevgilisi Alya'nın sırtına dokunmasıyla mekanda gerginlik çıktı. Eren Hacısalihoğlu, "Ne oluyor, sevgilime nasıl dokunuyorsun" diyerek Berkay Şahin'e tepki gösterdi.