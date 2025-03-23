Berkay Gezgin neden gözaltına alındı? Berkay Gezgin kimdir?

2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na "Ekrem abi, her şey güzel olacak" demesinin ardından sözleri seçim sloganı haline gelen Berkay Gezgin gözaltına alındı. Berkay Gezgin kimdir? Berkay Gezgin neden gözaltına alındı?

BERKAY GEZGİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Berkay Gezgin'in dün gece Saraçhane dönüşü gözaltına alındığını duyuran avukat Cemil Çiçek, suçlamanın ne olduğunu bilmediklerini ve halen gözaltında tutulduğunun bilgisini verdi. 'Derhal serbest bırakılması gerekiyor' çağrısında bulundu.

BERKAY GEZGİN KİMDİR?

2003 yılında İstanbul'da doğan Berkay Gezgin aslen Hataylıdır.Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Berkay Gezgin, 2021 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okumaya başladı.