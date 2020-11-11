Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı
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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı

11.11.2020 10:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:27

Uzun süredir aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, koronavirüse yakalandı. Hastalığı hafif atlatan çiftin tedavilerine evlerinde devam ediliyor.

Son olarak Savaşçı dizisinden ayrılarak FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisine transfer olan oyuncu Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kötü haber geldi.

"HASTALIĞI HAFİF ATLATTIK"

Posta'da yer alan habere göre, koronavirüs testleri pozitif çıkan çiftten Oktay, yaptığı açıklamada "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.

YASAK ELMA'YA TRANSFER OLDU

Karantina süresi dolunca ve testi negatif çıkınca setlere geri dönecek olan Berk Oktay, Yasak Elma'da Çağatay karakterini oynayacak. Oktay'ın dizideki annesini Gülenay Kalkan, babasını da Erdal Özyağcılar canlandıracak.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı

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Haber Yorumları (6)
GEÇMİŞ OLSUN: Gençlere selam olsun. geçmiş olsun. soruyoruz net adresine beklerim para kazanın.
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KARA YILAN: Haberi az önce aldık magazin dünyasına bomba düştü bomba imha ekipleriyle birlikte geliyoruz hastanenin adını söyleyin
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NASIL YANİ: Ünlü çift?
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