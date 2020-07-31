Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
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Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, yeni bir aşka yelken açtığı sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile çektirdiği fotoğrafını "Sefa geldin gönlüme" notuyla paylaştı. Oktay'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

31.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:43

2016 yılında evlendiği Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Berk Oktay, gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı.

Önceki akşam mekanda birlikte ilk kez görüntülenen çift, her şeyin çok yeni olduğunu ifade etti. Öte yandan Berk Oktay, Atiksoy ile çekilmiş bir fotoğrafını da ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Rabbimin armağanı. Sefa geldin gönlüme" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

Berk Oktay, Instagram paylaşımı kısa sürede 80 binin üzerinde beğeni aldı.

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Geçtiğimiz günlerde Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un birliktelik yaşadığına dair iddialar yer almıştı. İddialar doğru çıktı ve oyuncu çift, önceki akşam ilk kez Arnavutköy'deki bir mekanda birlikte görüntülendi.

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı

"DUYGULARIMIZI SAKLAMA GEREĞİ DUYMADIK"

Konuyla ilgili konuşan çift her şeyin çok yeni olduğunu ve Merve Özbey'in doğum gününde tanıştıklarını ifade etti. Mutlu olduklarını söyleyen çiftin utangaç tavrıları da dikkatlerden kaçmadı. Yıldız Çağrı Atiksoy ise ilişki öncesi adımların karşılıklı atıldığını ifade etti ve "Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" dedi.

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Haber Yorumları (1)
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