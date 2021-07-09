Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi...
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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi...

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aylar önce ilk olarak Snob Magazin'in duyurduğu Berek Atak ile Selin Yağcıoğlu aşkı Çeşme'de belgelendi.  Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, ilk kez Çeşme'de görüntülendi.

Berk Atan'ın sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'yla aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı; önce ünlü oyuncu, Yağcıoğlu'nun Instagram fotoğrafının altına "Çok güzelsin be insafsız" diye yazdı. Ardından genç kadın Atan'ın kendisine yolladığı "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını sayfasının 'hikaye' kısmında paylaştı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu arasındaki yakınlaşma kısa sürede ilişkiye dönüştü. Birlikte tatile çıkan sevgililer ilk kez önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Before Sunset Beach'te denize giren ve yüzmek yerine suyun içinde sohbet eden ikili, daha sonra localarında vakit geçirdi.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi...
Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi...

Kaynak: Snob Magazin

Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı belgelendi
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