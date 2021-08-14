Beriev Be-200 uçağı özellikleri nelerdir? Kahramanmaraş'ta düşen uçak modeli ve türü ne? Beriev Be-200 hangi ülkenin, teknik özellikleri ne?

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu. Düşen uçağın modeli, özellikleri ve türü merak edildi. Peki, Beriev Be-200 uçağı özellikleri nelerdir? Kahramanmaraş'ta düşen uçak Beriev Be-200 mü? Beriev Be-200 hangi ülkenin, teknik özellikleri ne?

Kahramanmaraş'ta düşen uçağın modeli nedir araştırılıyor. Uçağın modelinin Beriev Be-200 olduğu duyuruldu. Peki, Beriev Be-200 uçağı hangi ülkenin? Uçak Rus yapımı mı? Düşen uçak Rusya'ya mı ait? Beriev Be-200 uçağı teknik özellikleri ve diğer tüm özelilkleri için haberimizi okuyabilirsiniz...

KAHRAMANMARAŞ'TA UÇAK MI DÜŞTÜ?

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı (Beriev Be-200) düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin hayatını kaybettiğini duyuruldu.

BERİEV BE-200 UÇAĞI NEDİR?

Beriev Be-200 Altair, Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahiptir.

BERİEV BE-200 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2

Uzunluk: 32.0 m

Kanat açıklığı: 32.8 m

Yükseklik: 8.9 m

Kanat alanı: 117.4 m²

Boş ağırlık: 27,600 kg

Azami kalkış ağırlığı: 41,00 kg

Motor: 2 × Progress D-436TP turbofan

BERİEV BE-200 UÇAĞI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Uçak Rus yapımıdır, Rusya'ya aittir. Uçağın türü Amfibyen uçak olarak geçmektedir.