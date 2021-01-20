Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Burçin Şimşek ve çocukları kimdir?
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Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Burçin Şimşek ve çocukları kimdir?

20.01.2021 00:14 | Son Güncelleme: 20.01.2021 00:18
Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Burçin Şimşek ve çocukları kimdir?

Ünlü sinema sanatçısı ve siyasete merak salan başarılı isim Berhan Şimşek merak ediliyor. Peki, Berhan Şimşek kimdir? Berhan Şimşek kaç yaşında, nereli? Burçin Şimşek ve çocukları kimdir?

Berhan Şimşek uzun yıllar sinema ve tiyatronun içinde olan isimlerden biri. İşte Berhan Şimşek hakkında bilgiler...

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

1.11.1958 yılında Bayburt'ta doğan Berhan Şimşek, ilk öğrenimini Bayburt'ta, orta öğrenimini İstanbul Abdülhak Hamit akşam Ortaokulu'nda, lise ögrenimini Vefa Akşam Lisesi'nde tamamlamıştır.

25 yıl sinema oyunculuğu yapan Berhan Şimşek, Hosçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynamıştır. Televizyon ve dizi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği "En İyi oyuncu", Ankara Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu"ödüllerinin de sahibidir.

Nazım hikmet ve 68'liler Vakfı üyesi, (ÇASOD) Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Kurucu Üyesi olan Berhan Şimşek,1996-97 yıllarında Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve 1999 yılında Milliyet Gazetesinde seçim yazıları yazmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, 8 dönem Parti Meclisi Üyeliği görevini sürdürmüş ve MYK üyeliği yapmıştır. 22. dönem İstanbul Milletvekilliğine seçilmiş, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği ,Türkiye- Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yapan Berhan Şimşek 1 çocuk babasıdır.

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