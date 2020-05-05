Bergüzar Korel, son mektup şarkısına klip çekti

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve dinleyenler tarafından çok sevilen Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel albümünden "Son Mektup" şarkısının klibi yayınlandı.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve dinleyenler tarafından çok sevilen& ; Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel albümünden "Son Mektup" şarkısının klibi& ; yayınlandı. Levent Yüksel, Özdemir Erdoğan, Sezen Cumhur Önal, Sezen Aksu, Yaşar Güvenir, Mazhar Alanson ve Mustafa Sandal gibi çok önemli besteci ve söz yazarlarının eserlerinin yer aldığı albümde, 10 unutulmaz şarkı jazz sound'uyla buluştu.















