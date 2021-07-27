Bergüzar Korel çocuklarının fotoğraflarını çekenlere isyan etti
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Bergüzar Korel çocuklarının fotoğraflarını çekenlere isyan etti

Bergüzar Korel çocuklarının fotoğraflarını çekenlere isyan etti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bergüzar Korel, gittikleri plajda çocuklarını uzaktan izinsiz görüntüleyen vatandaşlara isyan etti.

Bergüzar Korel, gittikleri plajda çocuklarını uzaktan izinsiz görüntüleyen vatandaşlara isyan etti.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor.

Oğulları Ali ve Han'dan sonra bu defa kız bebek bekleyen ünlü çift, kızlarının adının ise Leyla olacağını duyurmuştu.

Bir süredir Bodrum'daki evlerinde tatil yapan çift sakin bir hayat yaşıyor.

Eşi ve kendi fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan, çocuklarını ise sosyal medyadan uzak tutan Bergüzar Korel, gittikleri plajda Ali ve Han'ın özel anlarını izinsiz çeken vatandaşlara isyan etti. Instagram'dan paylaşım yapan Korel, kendilerine anlayış gösteren ve çocuklarının fotoğraflarını çekmeyen basın mensuplarına ise teşekkür etti.

"BUNA HAKKINIZ OLMADIĞINIZI BİLİN ARTIK"

Hiçbir çocuğun fotoğrafının ve videosunun izinsiz çekilemeyeceğinin altını çizen ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan birçok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize.

Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalara inanın anlamıyorum.

Nasıl bir tatmin duygusudur bu? Fark edip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki, ne sanıyorum kendimi naletliğim. Bu çok ciddi bir mesele. Hiçbir çocuğa izinsiz dokunmayın. Fotoğrafını videosunu çekmeyin. Buna hakkınız olmadığını bilin artık"

Kızı Leyla'ya kavuşmak için gün sayan Bergüzar Korel en son bu fotoğrafını paylaşıp altına; 'Yuvarlana yuvarlana 25 haftayı bitirdim çok şükür' mesajını yazmıştı.

Kaynak: Hürriyet

Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
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