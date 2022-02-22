Bergama'ya yeni Endüstri Meslek Lisesi geliyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Gelişen büyüyen sanayi kuruluşlarının yetişmiş ara eleman ihtiyacı için;

BELEDİYEDE GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Ülke genelinde ara eleman yetiştirilmesinde çekilen sıkıntıların önemli sanayi yatırımları almaya başlayan Bergama'da önümüzdeki yıllarda yaşanmaması için şimdiden önlemler alınmaya devam ediliyor. Uzun yıllardır çeşitli sebeplerin öne sürüldüğü ve yapımı için bir yol kat edilemeyen yeni Endüstri Meslek Lisesi için belediye binasında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz katıldı. Toplantıda ilçeye kazandırılacak olan yeni Endüstri Meslek Lisesi'nin masaya yatırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "SON ADIMLARI ATIYORUZ"

İzmir-İstanbul Otoyolu, İzmir- Bergama arası Kuzey Ege Otoyolu çalışmaya başlaması ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanması ile birlikte Kadim şehir Bergama'nın sanayi yatırımlarında önemli bir kavşak noktası haline geldiğine işaret eden Başkan Koştu, "Bergama Organize Sanayi Bölgemizde (BOSBİ) doluluk oranı yüzde 90'lara kavuştu. İlçe olarak çok ciddi sanayi yatırımları alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteği ile Batı Anadolu Serbest Bölgemizin (ESBAŞ) biran önce faaliyetine başlaması yolunda çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. 20 bin kişinin istihdam edileceği Batı Anadolu Serbest Bölgesi başta olmak üzere Bergama Organize Sanayi Bölgemiz için önümüzdeki yıllarda ciddi manada yetişmiş eleman ihtiyacı doğacak. Sanayi yatırımlarının tamamlanması ile birlikte ilçemizde ara elemana olan ihtiyaç kat kat artacak" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "YETİŞMİŞ ELEMAN İHTİYACINI BERGAMA'MIZ GENÇLERİ İLE KARŞILAMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Yeni Endüstri Meslek Lisesi'nin yapılması ile yetişmiş ara eleman ihtiyacının Bergama'nın istihdam için sırada bekleyen genç nüfusu ile karşılanması noktasında şimdiden adımlar atmaya başladıklarının altını çizen Başkan Koştu, "ilçemizde işsizliğin önemli bir sorun olduğunu biliyoruz. Bir yandan belediyecilik faaliyetlerimizi yürütürken, bir yandan da gençlerimiz için yeni istihdam kapıları açmanın gayreti içerisindeyiz. Belediye olarak bu noktada lokomotif olmaya çalışıyoruz. Batı Anadolu Serbest Bölgemizin faaliyetine başlaması, Bir yandan da Alibeyli Mahallemize kuracağımız Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgemiz ile ilçemizde işsizliği kalıcı olarak çözeceğiz. İşte bu noktada gelen sanayi yatırımları için yetişmiş, işini bilen, ne iş olsa yarımdan ziyade ihtiyaç olunan dallarda ihtisaslaşmış, özgüveni yüksek ara eleman yetiştirmemiz gerekiyor. Biz gençlerimizin geleceği için elimizi taşın altına sonuna kadar koymaktan geri durmuyoruz. Sanayi yatırımları geldiğinde yetişmiş, işini bilen eleman ihtiyacını ilçemiz gençlerinden karşılanması için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

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