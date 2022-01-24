Bergama ve Kınık'taki 4 esnaf odasında genel kurul yapıldı - Haberler
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Bergama ve Kınık'taki 4 esnaf odasında genel kurul yapıldı

Bergama ve Kınık'taki 4 esnaf odasında genel kurul yapıldı
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerindeki 4 esnaf odasında genel kurullar yapıldı.

BERGAMA, İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ve Kınık ilçelerindeki 4 esnaf odasında genel kurullar yapıldı.

Üç adayın yarıştığı Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odasında Mehmet Kızıltaş, 321 oyla üçüncü kez başkan seçildi. Ali Tezcan Güneş 140, Mustafa Okyay ise 60 oyda kaldı.

Tek adayla genel kurula gidilen Bergama Terziler ve Benzerleri Odasında Yusuf Kurtuldu, Kınık Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Uğur Ağar, Poyracık Esnaf ve Sanatkarlar Odasında da Turan Gürkan güven tazeledi.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

Esnaf ve Sanatkarlar, Bergama, İzmir, Esnaf, Güncel, Haber

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