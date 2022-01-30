Bergama Sergiciler Odasında, Süleyman Türkoğlu güven tazeledi - Haberler
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Bergama Sergiciler Odasında, Süleyman Türkoğlu güven tazeledi

AA, Mehmet Ezgin - Güncel
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Bergama Sergiciler Odasında, Süleyman Türkoğlu güven tazeledi

Bergama Sergiciler ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Türkoğlu, göreve yeniden seçildi.

Bergama Sergiciler ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Türkoğlu, göreve yeniden seçildi.

Bergama Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda yapılan kongreye mevcut başkan Türkoğlu tek aday olarak katıldı.

Türkoğlu, kongreye katılan üyelerinin 160'ının oyunu alarak 4. kez başkan seçildi.

Kongrede konuşan Türkoğlu, 2 yıldan bu yana devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özellikle tuhafiye esnafının zor süreçten geçtiğini belirtti. Türkoğlu, Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya esnafa desteği nedeniyle teşekkür etti.

Türkoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulunda, Gürcan Çelebi, Bülent Açıkalın,Tuncer Başkurt, Nail Çetin,Özcan Koyutaş ve Ali İhsan Girgin yer aldı.

AA / Mehmet Ezgin - Güncel

Ziraat Odası, Esnaf Odası, Güncel, Haber

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