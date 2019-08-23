Bergama'nın yol sorunu çözülüyor

23.08.2019 16:40

Konuyla ilgili çalışmalara başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçenin bu çağdışı sorununu Bergama Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gidereceklerinin altını çizdi.

Bergama'nın en önemli beklentisinin doğalgazın olduğunu ve öncelikli sorunlarının başında ise yol sorunun geldiğini ifade eden Başkan Hakan Koştu, " Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bergama'nın öncelikli sorunu olan yolların yenilenmesi, bakım ve onarımı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. İleriki dönemde de merkez de ve kırsalda çalışmalarımızı sürdürerek Bergama'nın daha yaşanılır ve modern bir kent olması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Koştu ayrıca, doğalgaz çalışmalarının da işbirliği ile hızla devam ettiğinin ve kısa sürede doğalgazın tüm ilçede yaygınlaşmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Bergama Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda merkez ve kırsal mahallelerde yapılan çalışmalar kapsamında Fevzipaşa Mahallesi Cezaevi Yolu'nun sıcak asfaltlama çalışması tamamlandı. Ayrıca, Bozköy mahalle halkının düğün ve hayırlarda kullandığı ala açık etrafı kilit parke taşı döşeme çalışması ve köy yollarına 13.000 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Koyuneli mahallesine 12.000 metrekare, Tekkedere mahallesine 5.000 metrekare, Kurfallı mahallesi 8.000 metrekare, Sarıdere mahallesine 5.000 metrekare, Ovacık mahallesine 18.000 metrekare, Sağancı mahallesine 16.000 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması ve 8.000 metrekare granit taş döşeme çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca Doğancı ve Ferizler mahallesi arasındaki 1,5 km. yolda sathi kaplama çalışması ve Fatih Mahallesi Yeşilırmak caddesi asfalt yama tamir çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Bültenler