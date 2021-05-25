Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesine ileri düzey ultrasonografi cihazı bağışı
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Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesine ileri düzey ultrasonografi cihazı bağışı

Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesine ileri düzey ultrasonografi cihazı bağışı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Sağlık

İzmir'in Bergama ilçesindeki Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesine Öztüre Ailesi tarafından ileri düzey ultrasonografi cihazı bağışlandı.

İzmir'in Bergama ilçesindeki Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesine Öztüre Ailesi tarafından ileri düzey ultrasonografi cihazı bağışlandı.

Hastane başhekimi Uzm. Dr. Osman Himmetoğlu, yaptığı açıklamada hayırsever ailenin destekleriyle kurulan hastanenin tanı ve tedavi konusunda teknolojik imkanlarını artırdığını ifade etti.

Öztüre Ailesinin hastaneyi ihtiyaç noktalarında yalnız bırakmadığını bildiren Himmetoğlu, "Hastanemize son teknoloji bir ultrasonografi cihazı bağışında bulundukları için yardımsever Öztüre Ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu cihaz sayesinde hekimlerimiz hastalarına daha doğru ve hızlı tanı koyabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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