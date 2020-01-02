Bergama Deve Güreşi Festivali'ne hazırlanıyor

02.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:09

5 Ocak günü Bergama Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşecek Deve Güreşi Festivali'nde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelecek olan yaklaşık 100 pehlivan deve güreşecek.

Güreşler öncesinde 4 Ocak Cumartesi günü İstiklal Meydanı'ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda Mehteran Konseri ile devam edecek. Ege Bölgesi'nin en köklü geleneklerinden biri olan Deve Güreşi Festivali'nin bu yıl da Bergama'da yapılacak olmasının, güreş tutkunları açısından önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "En güçlü develer Bergama Arenası'nda buluşacak. Bölgemizin en iddialı güreşlerine sahne olacak bu organizasyonumuza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler