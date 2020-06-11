Bergama'daki tarihi binalar turizme kazandırılacak UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan İzmir'in Bergama ilçesindeki tarihi yapıların restorasyonuna başlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan İzmir'in Bergama ilçesindeki tarihi yapıların restorasyonuna başlandı.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 19. yüzyıl sonlarında inşa edilen, uzun yıllar tabakhane ve çırçır tesisi olarak da hizmet veren Topçu Kışlası, bölgedeki tarihi binalarla ilgili çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Koştu, tarihi iki binayı atıl vaziyette kalmaktan kurtaracaklarını belirterek, bu yapıların restorasyonun ardından restoran ve müze olarak olarak değerlendirileceğini aktardı.

UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın turizme hazırlanması ve restorasyon çalışmalarının daha hızlı sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Koştu, şunları kaydetti:

"Bergama sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile bir dünya markası. Ancak yıllardır turizm sektörü için ilçemizde yeterli hazırlık yapılmamış durumda. Turist geldiği zaman konaklama yapacağı, kaliteli ve hoş vakit geçirebileceği mekanları arar. Ama ne yazık ki turizm merkezi dediğimiz ilçemizde bu yön hep eksik kalmış. Biz bu eksikliğin Selinos Antik Kanal Projesi ile giderileceğine inanıyoruz. Yani bir bakıma evimizi turizme hazır hale getiriyoruz. Restorasyonun ardından restoran için düşündüğümüz yer 400 metrekare açık, 350 metrekare kapalı alana sahip olacak. Parşömen müzesi ve kafe için düşündüğümüz yer ise 750 metrekare kapalı alana sahip olacak. Parşömen müzemiz içerisinde bir atölyemizde bulunacak. Gelen turistler için Kapadokya'da çömlek yapımı gibi, uygulamalı parşömen yaptırmayı da düşünüyoruz."

Kaynak: AA