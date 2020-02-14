14.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:07

Bergama'daki 4 kişinin öldüğü kazada, bir otomobil sürücüsü tutuklandı (2)

KAZADA ÖLEN DİĞER 2 İŞÇİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Bergama ilçesinde, özel bir şirkete ait altın madeninde çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile karşı yönden gelen TIR'ın çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı kazada yaşamını yitiren İsmail Ökemen (63) ile aynı zamanda vardiya amiri olan, maden mühendisi Emre Parmaksız'ın (33) cenazeleri gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren evli, 2 çocuk babası İsmail Ökemen'in bugün ikindide yakınları tarafından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınan cenazesi ilk olarak Bergama İnkilap Mahalllesi Körpe Çıkmazı Sokak'taki evinin önüne getirildi. Emekli kamyon şoförü olan ve 20 gündür altın madenine hizmet veren bir taşeron firmaya bağlı olarak çalıştığı öğrenilen Ökemen'in cenazesi evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada Ökemen'in eşi Şengül Ökemen ve çocukları Aydın Ökemen ve Nazife Albayrak ile diğer yakınlarından helallik alındı. Ardından Ökemen'in cenazesi doğum yeri olan komşu Kınık ilçesindeki Osmaniye Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine, AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Ökemen'in çalıştığı altın madeninin İşletmesi Müdürü Salih Güzel ve maden çalışanları, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mehmet Şimşek AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet ve Ökemen'in yakınları katıldı. Cuma'nın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ökemen'in tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Ökemen'in cenazesi Kınık Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Aynı kazada yaşamını yitiren maden mühendisi Arslan Emre Parmaksız için de bugün Cuma namazı sonrası Bergama Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Parmaksız'ın annesi Ayşe Parmaksız, babası Hanifi Parmaksız, kayınpederi Ali Çetinkaya, AK Partili Begrama belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Bergama eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Parmaksız'ın mesai arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Parmaksız'ın sinir krizi geçiren eşi Nagihan Çetinkaya Parmaksız ve 40 günlük kızı Ayşe Naz Parmaksız ise cenazeye getirilmedi. Kılınan namazın ardından Parmaksız'ın cenazesi Bergama Şehir Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

TABURCU EDİLDİLER

Öte yandan aynı kazada yaralaan Erkan Aktürk, Erkan Yıldız ve Gürcistan uyruklu Joni Samkharadze Bergama Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralılardan Gürcü uyruklu Simon Samkharadze Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yahya Kartal ise İzmir'deki bir özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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