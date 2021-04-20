Bergama'da yeni imar yollarına düzenleme
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Bergama'da yeni imar yollarına düzenleme

Bergama'da yeni imar yollarına düzenleme
Bültenler - Haberler | Güncel

Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı Bergama'da her geçen gün büyüyen ve gelişen yeni şehir alanlarındaki imar yollarına düzenleme başladı.

Bu kapsamda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fatih Mahallesi yeni yerleşim alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Havaların ısınmasıyla birlikte daha önce yerleşime açılmasına rağmen yol yapımı başlamayan bölgelere ağırlık verildiğini ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, Fatih Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerimiz, imar planı ile belirlenen bölgelerde greyderlerle yolları düzenleyip, malzeme serimi gerçekleştiriyor. Nüfus yoğunluğunun her geçen gün arttığı Fatih Mahallemiz başta olmak üzere artan yapılaşmaya yönelik imar yollarının da biran önce düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "ESKİ BERGAMA'YI DA KORUMUŞ OLUYORUZ"

Özellikle Fatih Mahallesi'nin Bergama'nın yeni şehir gelişim alanlarını oluşturduğuna işaret eden Başkan Koştu, "Gelişime açık, tercih edilen bir bölge olan Fatih Mahallemiz başta olmak üzere diğer mahallelerimizde gözlenen yapılaşma, eski Bergama olarak tabir ettiğimiz tarihi mahallelerimizdeki mevcut dokunun korunmasında birinci derecede rol oynuyor.Belediye olarak yeni imar yollarını düzenleyerek Bergama yeni şehir alanlarında gelişime katkı sağlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin bu yönde yaptığı çalışmalar kapsamında birçok cadde ve sokakta hizmetler gerçekleştiriliyor. Bu yöndeki çalışmalarımızı planlarımız dahilinde artıracağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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