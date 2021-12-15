Bergama'da vefat eden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Bergama'da vefat eden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı

Bergama'da vefat eden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Bergama'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Sert'in cenazesi toprağa verildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bergama'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Ahmet Sert'in cenazesi toprağa verildi.

Evinde kalp krizi geçiren Sert, kaldırıldığı Necla-Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muhtar Sert için Gaziosmanpaşa Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sert'in cenazesi, kılınan namazın ardından Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri

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