Bergama'da Öğretmenler Günü'ne özel konser

Konser sonunda Sanat Yönetmeni Şavk Kırçiçek'e çiçek veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu özel gecede performanslarıyla bizi mest eden sanatçılarımızın her birisine, topluluğun sanat yönetmenin Şavk hanıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha kıymetlimiz öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

ÖĞRETMENLERDEN SAHNE SÜPRİZİ

Kültür Merkezi Salonu'na konseri dinlemek üzere gelen sanatseverler, Bergama'da görev yapan üç öğretmenin sahne alması ve birbirinden güzel eserleri seslendirmesi ile sürpriz yaşadılar. Müzik öğretmenleri Derya Çakı, Ahu Gürkaşlar ve Cafer Çelikkol sahne performanslarıyla meslektaşlarına ve sanatsever vatandaşlara söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattılar. Üç öğretmenin sahne sürprizi ile birbirinden güzel eserleri seslendirmesine Belediye Başkanı Hakan Koştu, ayrıca teşekkür etti. Başkan Koştu, "Bu özel gecede öğretmenlerimizin süprizleri bize keyif yaşattı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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