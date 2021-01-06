Bergama'da elektrik tesisatı kazısı sırasında bir apartmanın çevre duvarı yıkıldı

İzmir'in Bergama ilçesinde elektrik tesisatı kazısı sırasında 2 apartmanın arasındaki çevre duvarı yıkıldı.

Böblingen Caddesinde elektrik tesisatının döşenmesi için yapılan kazı sırasında Gürkaya ve Hasan Ergül Apartmanları arasında bulunan çevre duvarı, çöktü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili zabıta ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin