Bergama'da elektrik tesisatı kazısı sırasında bir apartmanın çevre duvarı yıkıldı
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Bergama'da elektrik tesisatı kazısı sırasında bir apartmanın çevre duvarı yıkıldı

06.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:26
Bergama'da elektrik tesisatı kazısı sırasında bir apartmanın çevre duvarı yıkıldı

İzmir'in Bergama ilçesinde elektrik tesisatı kazısı sırasında 2 apartmanın arasındaki çevre duvarı yıkıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde elektrik tesisatı kazısı sırasında 2 apartmanın arasındaki çevre duvarı yıkıldı.

Böblingen Caddesinde elektrik tesisatının döşenmesi için yapılan kazı sırasında Gürkaya ve Hasan Ergül Apartmanları arasında bulunan çevre duvarı, çöktü.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili zabıta ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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